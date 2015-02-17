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Yaşam

1935 yılında İstanbul’da kartopu oynamak yasaklanmış

‘Atılan kartoplarından müteessir olanlar pek çoktur, bu yüzden şikâyetler başlamıştır’

17 Şubat 2015 15:45

1935 şubatında İstanbul’da yoğun kar yağmıştı. Yollar, sokaklar, kaldırımlar her yer karla kaplıydı. İstanbul 'da bu beyaz coşkunun seline kapılmış, halk sokaklara dökülüyor, kartopu oynuyordu. Bu durum da çeşitli sakatlanmalara sebep oluyordu.

Oktay Volkan Alkaya’nın Radikal’de yer alan haberine göre, bu haber Vakit gazetesinde (17 Şubat 1935) şu şekilde geçmişti:

"İstanbul’da kartopu oynamak yasaklandı

Yasağa kulak asmayanlardan ceza alınacak. Kartopu oynamak yasak olduğu halde bu sefer yalnız çocuklar değil, büyükler de buna heves ettiler. Atılan kartoplarından müteessir olanlar pek çoktur. Bu yüzden şikâyetler başlamıştır. Bu nedenle bundan sonra kartopu atanlar hakkında hemen polisçe zabıt yapılacak ve küçüklerin de velileri tahkik edilerek para cezası alınacaktır."

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