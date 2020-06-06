193 milyonluk 'AVM Gar' projesine yürütmeyi durdurma kararı!

Yeni plana göre 65 bin 370 metrekarelik alanda, 42 bin 451 metrekare inşaat yapılacaktı. ‘Söğütlüçeşme Toplu Taşıma Gar Sahası Proje Alanı’ içerisinde terminal yapısı, sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar yer alacaktı.

İtirazı reddedilen belediye dava açtı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan Kadıköy Belediyesi çok önemli uyarılarda bulunarak yapı ile hareketli nüfus ve trafik yoğunluğunun artırıldığına dikkat çekmişti. Belediye, alanda çok sayıda ağaç bulunduğu ve bu proje ile yeşil dokunun yok edilerek alanın tamamının betonlaşacağının altını çizmişti. Kadıköy Belediyesi, plana askı süreci içinde itiraz hakkını da kullandı.

İtiraz dilekçesi reddedilen Kadıköy Belediye Başkanlığı, imar planlarının kamu yararı gözetilmeksizin yapıldığı, alandaki 8 bin 900 metrekarelik bölümün belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunmasına rağmen kendilerinden muvafakat alınmadan hazırlandığı gerekçeleriyle yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı.

Oy birliği ile durduruldu

İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs 2020’de davayı karara bağlayarak imar planlarının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. Mahkeme, planlama esasları ve tekniklerine, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan planlarda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bilirkişi raporu: Ne kadar beton-kütle oluşacağı belirsiz

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda proje sahasında, 3 katlı yolcu transfer-oto terminal ve yönetici merkez sahası, toplu taşıma güzergahları, pasif yeşil alan, yeşil alan, zeminaltı otopark, taşıt yolu ile alt-üst geçitler tanımlandığı, 42 bin 451 metrekarelik inşaat alanı hesaplandığı belirtildi.

Proje alanında toplam yapılaşma hakkı içinde hangi alanın ne kadarlık inşaat alanı ve beton-kütle oluşturacağı konusunun belirsizlik taşıdığı vurgulandı. Bakım, onarım, servis gibi teknik işlerin yerine getirileceği yapıların yapılaşma hükümlerinin de planda tanımlanmadığı ve belirsizlik içerdiği ifade edildi.

TCDD ‘Toplu Taşıma Gar Sahası’ proje alanı içinde ifade edilen ‘sosyal kültürel alanlar’ ile yolcu ihtiyaçlarına yönelik ‘ticari alanlar’ bağlamında nazım imar planında belirlenen karma kullanımların uygulama imar planı aşamasında ayrıştırılmadığı kaydedildi. Raporda, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esas ve tekniklerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varıldı.

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