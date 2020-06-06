TCDD, Söğütlüçeşme'ye 193 milyon liraya 'AVM Gar' yaptırıyor!

İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olan Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arazisi yapılaşmaya açılıyor. Değerinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtilen Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nun yanındaki araziye yapılacak olan “AVM Gar” projesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre; TCDD, Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi için “Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.” ile 29 yıllığına anlaştı.



Şirket ile TCDD arasında imzalanan sözleşmeye göre şirkete iki yılı izin ve ruhsat, iki yılı da inşaat yapımı için olmak üzere dört yıl süre verildi. Şirket her yıl ÜFE oranında artırılmak üzere yapım sürecinde TCDD’ye aylık sadece 32 bin 315 TL kira ödeyecek.



Projeyi tamamladıktan sonraki 25 yıllık işletme süreci için de yine aynı oranda artırılmak üzere aylık 161 bin 574 TL kira bedeli belirlendi. Sözleşmeye göre, inşaat karşılığı şirkete verilecek işletme hakkı 2047 yılında son bulacak.

Proje bedeli 193 milyon TL

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, proje planlama alanın yüzde 73’ü TCDD mülkiyetinde bulunuyor. Arazinin yüzde dokuzu Hazine, yüzde üçü İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve yüzde 14’ü ise kadastral boşluktan oluşuyor. Toplam proje alanı ise 62 bin 189 metrekareyi buluyor.

Proje tanıtım dosyasındaki bilgilere göre, toplam proje bedeli 193 milyon 794 bin TL olacak. Bu tutarın 144 milyon 698 bin TL’si inşaat alanı, 22 milyon 125 bin TL’si donatı alanı, 25 milyon 471 bin TL’si çevre düzenlemesi ve 1 milyon 500 bin TL’si de ruhsat ve harçlar için harcanacak.