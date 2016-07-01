87 yaşındaki fenomen nineden cesur paylaşımlar!

87 yaşındaki Instagram fenomeni Helen Van Winkle’ın tam 2 milyon takipçisiyle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri.

Hayat enerjisiyle kendine hayran bıraktıran Winkle, torununun ısrarı sayesinde sosyal medyaya dahil olmuş. Paylaştığı mayolu fotoğraflarla genç kızlara taş çıkartan Winkle’ın biyografisinde de "1928’den beri erkeklerinizi çalan kadın" yazıyor.

Ünlü markalardan reklam filmi teklifleri alan Winkle, kendini şöyle ifade ediyor: "Kendine güven benim için her şey demek. Ben hep böyleydim. Herkesin fikri kendine göredir ve bence kim ne düşünürse düşünsün, kendinizi olduğunuz gibi sevmelisiniz. Kendinize ancak bu şekilde inanabilirsiniz."

Helen Van Winkle, MTV ödüllerine gidiyor, Myley Cyrus, Kylie Jenner ve Nicole Richie gibi ünlülerle de takılıyor.

Aslında Winkle’ın hayatı göründüğü kadar renkli geçmemiş. Büyük Depresyon döneminde, 35’inci evlilik yıldönümünde eşini bir trafik kazasında kaybetmiş. 1999’da oğlu kanserden 46 yaşında vefat etmiş. "Yıllarca eşimin ve oğlumun ölümünü kabullenmeye çalıştım. Ama kızım için, 5 torunum ve 3 de torun çocuğum var, onlar için mücadele ettim" diyor, fenomen nine.

"Kendim olmaktan sıkıldım, sürekli ağlıyordum. En sonunda Baddie Winkle karakterini yarattım ve hayatımda yeni bir dönem açtım. Başka türlü bu acılarla mücadele edemezdim."

İşte çılgın nine Winkle'ın ona şöhreti getiren paylaşımlarından örnekler: