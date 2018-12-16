"1925'te 'Şapka günahtır' diyen kadın, deli diye tımarhaneye kapatılmıştı!"

Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, bugünkü (16 Aralık) köşe yazısında 1925’te yaşanmış ‘tuhaf’ bir hadiseyi gündeme getirdi.

25 Kasım 1925’teki ‘Şapka Devrimi’ öncesi ve sonrasında Ayşe isimli bir kadının, şapkanın şeriata aykırı olduğu gerekçesiyle dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e mektup yolladığını ve durumun dönemin İçişleri Bakanı Cemil Bey’in dikkatini çektiğini kaydeden Bardakçı, daha sonrasında ise Ayşe Hanım’ın ‘aklından zoru olduğu’ için ‘tımarhaneye kapatılmasına’ karar verdiğini yazdı. Bardakçı, yazısında Cemil Bey'in Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi'ne gönderdiği şu notu da paylaştı:

“Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne,

3 Ocak 1925 tarihli yazımıza ektir: Şapkanın şeriata aykırı olduğuna vesaireye dair mektup yazan Ayşe Hanım’ın aklı dengesindeki hastalık dolayısıyla tedavi için Toptaşı Tımarhanesi’ne sevkedildiği anlaşılmış olmakla, arzolunur efendim.

14/15 Şubat 1926,

İçişleri Bakanı Cemil”.

Bardakçı, Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde muhafaza edilen Ayşe Hanım ile alâkalı dört adet belgenin orijinallerine de yazısında yer verdi.

*Murat Bardakçı'nın Habertürk gazetesinin bugünkü (16 Aralık) nüshasında yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.