1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreni Erdoğan’ın doğum günü için değiştirildi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta hizmete alınacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle 26 Şubat’ta yapılacak.

Çanakkale’nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak tanıtıldı. Köprünün, tarihe “Çanakkale geçilmez” sözünün yazıldığı 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıldönümünde açılacağı vurgulanmıştı. Ancak maliyetinin 3.1 milyar Avro’yu geçeceği duyurulan köprünün açılış tarihi öne çekildi. Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan, önceki günkü açıklamasında köprünün 26 Şubat’ta açılacağını duyurdu. 26 Şubat, aynı zamanda 1954 doğumlu olan Erdoğan’ın yaş günü.

“Zorla tarih yazılmaz"

18 Mart Zaferi’ni simgeleyen, kulelerinin en ucunda Seyit Onbaşı’nın top mermisini sırtlamasının tasvirinin yer alacağı belirtilen, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını temsilen orta açıklığı 2023 metre olacak projenin, tüm tarihi simgelerine karşın Erdoğan’ın doğum gününde açılması ise “yeni tarih yazılmaya çalışılıyor” tepkisiyle karşılaştı.

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, “Zorla tarih yazılmaz. Tarih, olaylar ile kendiliğinden oluşur. Burada çok yanlış bir iş yapmışlar bence” diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın "Çanakkale geçilir" sözüne: Skandal

Projeye yönelik dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın, “‘Çanakkale geçilmez’ tarihte kaldı artık. Çanakkale geçilir, her türlü geçilir” sözlerini anımsatan Halaçoğlu, “Skandal bir söz sarf etmişti. Çanakkale gibi bir konu siyasete alet edilmez. Açıkçası yazık ediyorlar” ifadelerini kullandı.

"