1903'te kurulan Beşiktaş, ligdeki 1903. maçına çıktı

1903 yılında kurulan Beşiktaş kulüp, 1959 yılından bu yana düzenlenen en üst seviye ligdeki 1903. maçı için Kayserispor karşısında sahaya çıktı. Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'de böylece bugüne kadar oynadığı 1903 maçtan 1022 galibiyet, 529 beraberlik ve 352 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda 3057 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 1589 gol gördü.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik direktör, geçen hafta Akhisar Belediyespor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın kadrosundanSerdar Kurtuluş ve Alexis Delgado'yu yedeğe çekti. Bu futbolcuların yerine savunmanın sağında cezası biten Andreas Beck görev alırken, stoperde ise Dusko Tosic forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda hafta içinde ayak bileğini burkan ve tedavisi yapılan Oğuzhan Özyakup ise ilk 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş maça Tolga Zengin, Andreas Beck, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, İsmail Köybaşı, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jose Sosa, Olcay Şahan ve Mario Gomez ilk 11'i ile çıktı.

Ev sahibi takımda Denys Boyko, Alexis Delgado, Necip Uysal, Serdar Kurtuluş, Kerim Frei, Gökhan Töre veCenk Tosun ise yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, Veli Kavlak ve Mustafa Pektemek ise maçın 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Savunma kurgusunda değişiklik

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor karşısında savunma kurgusunda revizyon yaptı.

Akhisar Belediyespor ile 3-3 berabere kalınan karşılaşmada yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Delgado'yu yedek kulübesinde oturtan Güneş, bu oyuncunun yerine stoperde Tosic'i görevlendirdi.

Savunmanın ortasında Marcelo ile görev yapan Tosic, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de şans buldu.

Güneş, savunmanın sağında ise Serdar Kurtuluş'un yerine cezası biten Beck'e forma verdi.