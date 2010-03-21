190 yıl sonra yeniden püskürdü

T24- İzlanda’nın güneyinde Eyjafjallajoekull buzulu altındaki yanardağ, 190 yıl sonra geceyarısı püskürmeye başladı.

Tehlikeli yanardağ patlaması, sivil savunma dairesini de, hızlı buz erimesi ve sel tehlikesine karşı harekete geçirdi.



Sivil Savunma Dairesi Başkanı Vidir Reynisson, ilk aşamada 400 kişinin bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.Reynisson, "Uçak ekibimiz yanardağın üzerinde durum saptaması yapıyor, Patlamanın şiddeti ve çapını ölçmeye çalışıyor" dedi.Eyjafjallajoekull yanardağı, en son 1820'lerde volkanik hareket göstermiş.Kuzey Denizi doğusunda Grönland'a yakın kuzey Atlas Okyanusu ülkesi olan İzlanda, don ikliminde yer katmanı altından buhar püskürten çok sıcak gayzerlerle kaplı, kuzey enlemine göre epey ılıman bir bölge özelliğini taşıyor.