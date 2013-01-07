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Yaşam

190 ülkeden gençler iklim değişikliği konusunda İstanbul'da toplanacak

İklim değişikliği sorunu konusunda BM'yi harekete geçirmek amacıyla 190 ülkeden gençlerin Haziran ayında İstanbul'da toplanacağı bildirildi.

07 Ocak 2013 15:17

İklim değişikliği sorunu konusunda BM'yi harekete geçirmek amacıyla 190 ülkeden gençlerin Haziran ayında İstanbul'da toplanacağı bildirildi.

 İklim değişikliği sorunu konusunda BM'yi harekete geçmeye zorlamak amacıyla 190 ülkeden gençlerin Haziran ayında İstanbul'da toplanacağına dikkat çekiliyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Los Angeles Times, "İklim Değişikliği Beklemeyecek" başlığı ile Obama Yönetiminin küresel ısınma sorununa yeterince duyarlı olmamakla suçlandığı bir makale yayımladı.

Middlebury College öğretim üyelerinden tanınmış iklim değişikliği aktivisti Prof. Bill McKibben imzasını taşıyan makalede "Obama'nın küresel ısınma meselesi ile ilgili olarak atılması gereken güç adımları atma konusunda ya isteksiz ya da yapamaz gibi görünüyor" denildikten sonra 18 Şubat'taki "Başkanlar Günü"nün kutlanacağı hafta sonunda Washington'un yılların en büyük çevre gösterisine sahne olacağına dikkat çekildi.

Bill McKibben, bunun ardından Amerikan kamuoyuna seslenerek "Size de ihtiyacımız var. Belki yeterince çabuk hareket ederse bu fazla sabırlı başkan da harekete geçecek ancak onu beklemiyoruz, bekleyemeyiz" ifadelerini de kullandığı geniş makalesinde şunları da yazdı:

"Onbinlerce olarak yılların en büyük çevre gösterisi için Başkanlar Günü haftasonunda Washington'a gideceğiz. Ve 190 ülkeden gençler, Birleşmiş Milletler'i utandırıp harekete geçmeye zorlamak amacıyla Haziran ayında İstanbul'da toplanacaklar" diye yazdı.

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