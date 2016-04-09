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19 yıllık eşi, Coşkun Sabah'ın gayrimenkullerine tedbir koydurttu

Coşkun Sabah'ın eşi 2 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açmıştı

09 Nisan 2016 15:23

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın 19 yıllık eşi Ceyda Sabah'ın açtığı boşanma davasında mahkeme, sanatçının bütün gayrimenkullerine tedbir koydu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sabah "Burada olmak bize yakışmadı" dedi.

Coşkun Sabah ve eşi Ceyda Sabah'ın boşanma davası önceki gün görüldü. Ceyda Sabah, 19 yıllık kocasının kullandığı telefona geldiğini iddia ettiği aşk mesajı nedeniyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne 2 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün ilk kez yapılan duruşmaya Coşkun Sabah katılırken, eşi Ceyda Sabah gelmedi.

 

"Burada olmak bize yakışmadı"

 

Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada,  Coşkun Sabah'ın bütün gayrimenkullerine tedbir konuldu. Hakim, davayı ise  22 Nisan tarihine erteledi. Duruşma sonunda basın mensuplarına açıklama yapan  Coşkun Sabah, "Keşke böyle olmasaydı. Her şey ortada. Ben boşanmak istemiyorum. Burada olmak bize yakışmadı." dedi.

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