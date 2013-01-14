Kaçırılan çocuk 19 yıl sonra bulundu

Büyükanne ve büyükbabası tarafından eski gelinlerinin evsiz olması gerekçesiyle kaçırılan Richard Wayne Landers Jr., kaçırıldıktan 19 yıl sonra ABD'nin Minnesota eyaletindeki küçük bir kasabada bulundu.

2006 yılında Micheal Jeff Landers olarak adı değişirilen Richard'ın durumu aynı sosyal güvenlik numarası ve doğum tarihiyle kayıtlı iki farklı isim sayesinde tespit edildi. Yine farklı isimlerle Landers'ın oturduğu yerin yakınlarında yaşayan büyükanne ve büyük baba şahsın kimliğini doğruladı.

Indiana polisinin yaptığı açıklamaya göre, büyükanne ve büyükbaba 24 yaşındaki Landers'ı, torunlarının velayetini alan eski gelinlerinin o dönemde evsiz olduğu ve bir arabada yaşadığı gerekçesiyle kaçırdı.

Landers'ın annesi Lisa Harter'ın avukatı Richard Muntz ise müvekkilinin sadece 3 gün boyunca bir arabada gecelediğini kaydetti ve müvekkilinin oğluyla tekrar konuşmak için sabırsızlandığını belirtti.



(Deutsche Welle Türkçe)