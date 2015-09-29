19 yaşındaki İtalya vatandaşı, fazla 'batılılaştığı' için Türkiye'de alıkondu!

İtalya'nın Sicilya adasında yaşayan Türk anne-baba, 19 yaşındaki kızlarını "fazla Batılılaştığı için" zorla Türkiye'de alıkoydurttukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İtalyan polisi, Sicilya'nın Siracusa kentinde yaşayan baba Birol Durtuc (40) ile anne Yasemin Durucan'ın (36), kızları Ayşegül Durtuc'un Batılı yaşam tarzını benimsemesinden rahatsız olduğunu söylüyor.

Polise göre çift, İtalya doğumlu kızlarının Türkiye'deki akrabalarının yanında kalması için bir plan yaptı.

Olay nasıl gelişti?

Geçen Nisan ayında, bir akrabalarının kaza geçirdiği bahanesiyle kızları Ayşegül Durtuc'un Türkiye'ye gitmesini sağladılar.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine giden Ayşegül Durtuc burada akrabaları tarafından esir alındı.

Durtuc'u yemeğine kattıkları ilaçla uyutan akrabaları, genç kızın pasaportu ile telefonuna el koydu.

Kimlikleri açıklanmayan akrabaları, Durtuc'un evden kaçma çabalarına da zor kullanarak engel oldu.

Olay, Ayşegül Durtuc'tan haber alamayan İtalya'daki arkadaşlarının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

İnterpol devreye girdi

İtalyan polisi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, İnterpol ve Türk polisinin işbirliğinde yapılan operasyon sonucu Ayşegül Durtuc, Serinhisar'da tutulduğu evden kurtarıldı ve ay başında İtalya'ya döndü.

Durtuc'un ifadesi ve yapılan telefon dinlemeleri sonucunda, kaçırma olayından sorumlu tutulan anne Yasemin Durucan ve baba Birol Durtuc bu sabah gözaltına alındı.

Türk anne-baba, adam kaçırma, nitelikli hırsızlık ve darp suçlamalarıyla yargılanacak.