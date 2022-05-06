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19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi

06 Mayıs 2022 13:18

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki genç kız Asiye Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi

Çarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı.

25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından rahatsız ediliyordu. Ümit Karakoyun, ile Asiye Nur Atalay arasındaki tartışmada silahını çeken saldırgan, genç kızı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki Asiye hayatını kaybetti. Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TIKLAYIN | Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun'un ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karakoyuncinayetasiye atalayarnavutköy
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