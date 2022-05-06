Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Ümit Karakoyun’un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Asiye Nur Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre; Atalay saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Nur Atalay'ın yolunu kesti. Aralarında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan kaçmaya çalışan Asiye Nur Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki Asiye hayatını kaybetti. Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Asiye Nur Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silah ile geldiği, Asiye Nur Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Nur Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit Karakoyun’un öldürdüğü belirlendi.

Arkadaşı yaşananları anlattı

Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu. E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi.

Saklandığı eve baskın yapıldı

19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen 25 yaşındaki Ümit Karakoyun’un olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve saklandığı ortaya çıktı. Ümit Karakoyun’un saklandığı eve baskın yapan polis ekipleri Ümit Karakoyun gözaltına aldı. Olayı anlatan ev sahibi Ç.E., Ümit K. ile beraber başka kişilerin de geldiğini söyledi. Ümit Karakoyun’un olayda kullandığı silah, evde bir koltuğun arasına saklanmış şekilde bulundu.

16 suç kaydı var

Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

İlk ifade

Öte yandan şüpheli Ümit K.'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi.

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