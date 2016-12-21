19 üniversiteden 358 profesör, seçimsiz rektör ataması için başvurdu

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 19 üniversite için aradığı rektör adaylığı için toplam 358 kişi başvuruda bulundu.

YÖK’ün açıkladığı listeye göre en fazla başvuru 43 ile İzmir Demokrasi Üniveristesi’ne olurken, en az başvuru da 4 adayla Siirt Üniversitesi için gerçekleşti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi için 12, Ardahan Üniversitesi için 13, Artvin Çoruh Üniveristesi için 15, Bartın Üniversitesi için 18, Batman Üniversitesi için 10, Bitlis Eren Üniversitesi için 9, Çankırı Karatekin Üniversitesi için 30, Gümüşhane Üniversitesi için 15, Hakkari Üniversitesi için 8, Iğdır Üniversitesi için 22, İzmir Bakırçay Üniversitesi için 28, İzmir Demokrasi Üniversitesi için 43, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi için 19, Kırklareli Üniversitesi için 20, Kilis Üniversitesi için 8, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için 26, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için 18, Siirt Üniversitesi için 4, Yalova Ünivesitesi için 40 profesör başvuruda bulundu.

KHK ile seçim kaldırıldı

676 sayılı KHK'ya göre, rektörlük seçimi kaldırılmıştı. KHK'ya göre seçimler şu şekilde yapılacak:

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır."