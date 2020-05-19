19 Mayıs için Vahdettin'i anan Burhan Kuzu'ya CHP'li Gürsel Erol'dan tepki: Bu tarihi FETÖ kitaplarından mı öğrendin?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, Twitter hesabından Atatürk yerine Sultan Vahdettin'i anınca, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ''FETÖ'nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi?'' diyerek tepki gösterdi.

Eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

"Sultan Vahdettin Han'ı rahmetle anıyorum"

Kuzu, yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine yurttan kaçan Sultan Vahdettin’i andı. Paylaşıma CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sert tepki gösterdi.

Kuzu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919’da Resmi Gazete’de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun’a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum."

"Bu tarihi FETÖ kitaplarından mı öğrendin?"

Burhan Kuzu’nun tweet’ini alıntılayarak tepki gösteren CHP’li Erol, ”Burhan Kuzu, sen kim, Milli Mücadele kim? Sen kimsin kafana göre tarih yazıp, tarihin gerçekliklerini eğip bükmeye çalışıyorsun! FETÖ’nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi? Yazıklar olsun bu Cumhuriyet sayesinde geldiğin makamlara, aldığın ünvanlara" ifadelerini kullandı.

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