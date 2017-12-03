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Kültür-Sanat

18'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali sona erdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Güher- Süher Pekinel kardeşlerin konseriyle sona erdi

03 Aralık 2017 14:41

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Güher- Süher Pekinel kardeşlerin konseriyle sona erdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi\'nde (AKM) düzenlenen 18\'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali, kapanış konseriyle sona erdi. Sanat yönetmenliğini Şef Gürer Aykal\'ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Güher- Süher Pekinel kardeşler ikinci kez sahneye çıktı. Pekinel kardeşlerin performansı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin\'in yönettiği Akdeniz Filarmoni Orkestrası ile Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin konseri sanatseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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