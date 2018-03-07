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Yaşam

"1889 yılında II. Abdülhamit'in yaptırdığı Orhaniye Tabyası paintball sahası olarak kullanıldı"

Bülent Öz, Orhaniye Tabyası'nın paintball sahasına çevrilmesini TBMM gündemine taşıdı

07 Mart 2018 03:44

Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında stratejik önemi olan Orhaniye Tabyası'nın, paintball sahası olarak kullanımını TBMM Genel Kurulu’na taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, “2. Abdülhamit zamanında yapılan Tabyası’nın sorumsuz bir kişi tarafından paintball sahası olarak kullanılarak tarihe ihanet ettiğini” söyledi. Bu kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Bülent Öz, tabyanın yıllardır restorasyon beklediğine dikkat çekti ve “Siz ancak tarihe “Payitaht Abdülhamit” dizisiyle sahip çıkıyorsunuz. Sahip çıkmak böyle olmaz” eleştirisinde bulundu.

CHP’li Öz’ün Genel Kurul konuşması şöyle:

Boğaz'ın girişinde yer alan ve Kumkale köyü sınırları içerisinde bulunan Orhaniye Tabyası 1889 yılında II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır. Boğaz gücünü sağlamlaştırmak için yaptırılan tabya, ayrıca Çanakkale Savaşı sırasında da stratejik bir öneme sahip olmuştur. Orhaniye Tabyası sorumsuz bir kişi tarafından "paintball" sahası olarak kullanıldı ve şanlı tarihimize ihanet etti. Bu kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Orhaniye tabyası bazı yandaş basında yazıldığı gibi Çanakkale Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde değildir. Bu suçu belediyemizin üzerine atarak kurtulamazsınız.

“Başka bir sorun şu; Abdülhamit zamanında yapılan Tabya’nın hâlini resimlerde görüyorsunuz, yıllardan beri restore edilmeyi bekliyor. Siz ancak tarihe “Payitaht Abdülhamit” dizisiyle sahip çıkıyorsunuz. Sahip çıkmak böyle olmaz. Orhaniye Tabyasını biran önce Restore etmenizi bekliyoruz.

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