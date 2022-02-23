185 ağaç kesen firmaya, 5 bin ağaç dikme cezası

Elazığ'da Ziver Holding tarafından yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatında 185 ağaç kesildi. Ağaç katliamına sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Elazığ Valiliği, yüklenici firmaya 5 bin fidan dikme cezası verdi.

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılmış yerine yapılacak yeni okulun yapım ihalesini 49 milyon 494 bin TL ile Ziver Petrol kazanmıştı.

Ziver Holding tarafından Elazığ'da 19 Şubat’ta yapımı başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatında 185 ağacın kesildiği ortaya çıktı. Firmanın inşaat çalışmasında ağaçlara zarar verdiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ve gelen tepkiler üzerine Elazığ Valiliği tarafından yüklenici firmaya 5 bin fidan dikme cezası verildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada gösterilen hassasiyet memnuniyetle karşılanmıştır"

“Elazığ Polis Okulu inşaat sahasında ağaçların korunması konusunda sosyal medyada gösterilen hassasiyet memnuniyetle karşılanmıştır.

Mahallinde yapılan inceleme neticesinde;

1-Polis okulu kampüsü inşaatına müteahhit firma tarafından 19/02/2022 tarihinde başlanıldığı,

2- Tasfiye yapılan alanda 1-1,5 metre boyunda 185 adet fidanın zarar gördüğü anlaşılmıştır.

3- İnşaat alanında ağaçlandırılmış bölgeye denk gelen kapalı spor salonu ve diğer spor tesislerinin inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Bu yapıların ağaçsız alternatif alanlara aktarılması için projede revizyona gidilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

4- İnşaat alanına isabet eden 80-100 kadar ağacın uygun boş alanlara, söküm aracıyla, tekniğine uygun bir şekilde, nakledilmesine karar verilmiştir.

5- Çalışmalardan dolayı zarar gören 185 ağaca karşılık yüklenici firma tarafından alana ilave 5 bin adet muhtelif türlerde fidan diktirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AKP'den aday adayı oldu

Ziver İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, iktidar partisine olan yakınlığı ile biliniyor. Elazığlı olan Ziver İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, 1 Kasım 2015 genel seçimlerde Elazığ'da AKP'den aday adayıydı. Demirci'nin, sosyal medya hesabında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaştığı bir fotoğraf da yer alıyor.