1800'li yılların tarihi Köşkü 10 yıllığına Şifa Üniversitesi'ne kiraya verildi

T24/ ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İzmir’in Buca İlçesi’ndeki 1800 yıllardan kalan tarihi Köşkün 10 yıllığına Şifa Üniversitesi’ne kiraya verildiğini açıkladı. İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in, bu konudaki sorusunu yanıtlayan Bakan Çelik, “10 yıllık kira sözleşmesi çerçevesinde Şifa Üniversitesine Eğitim ve Sağlık amaçlı kullanılmak üzere aylık 30 bin lira bedel üzerinden kiraya verilmiştir” dedi. Çelik, kira maliyetinin aylık 55 bin liraya geldiğini söyledi. Levent Tüzel, konuyla ilgili soru önergesinde, Hollandalı bir Levanten ailesinin malikanesi olarak 1800'lü yılların sonunda inşa edilen binanın sit alanı olduğuna dikkat çekmişti. Bakan Çelik’in tarihi köşke ilişkin Levent Tüzel’in sorusuna verdiği yanıt şöyle:

Tarihi köşkün bulunduğu taşınmaz Eğitim ve Sağlık amaçlı kullanılmak üzere 10 yıllığına Şifa Üniversitesine kiraya verilmiştir.

Söz konusu taşınmaz "hemşire koleji" imarlı olup, Şifa Üniversitesine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Acil ve İlk Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi Teknikeri v.b.bölümler) olarak eğitim amaçlı ve bu bölümlerde okuyan öğrenciler ilk yıl temel eğitimlerini aldıktan sonra uygulamalı eğitimleri için kiraya verilmiştir.

Köşkün bulunduğu taşınmaz (Buca Sosyal Güvenlik Merkezi ve lojman bloğu hariç olmak üzere) tüm tadilat ve onarımlar kiracıya ait olmak koşuluyla Kurum Yönetim Kurulunun kararıyla 15.06.2012 tarihi itibariyle düzenlenen 10 yıllık kira sözleşmesi çerçevesinde Şifa Üniversitesine Eğitim ve Sağlık amaçlı kullanılmak üzere aylık 30.000,00-TL bedel üzerinden kiraya verilmiştir. Kurumca daha önce Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılmakta iken 1999 yılında okul faaliyetine son verilmesi nedeniyle yıllarca boş bulunan ve tadilat maliyetinin yüksek olması nedeniyle Kurumca değerlendirilemeyen taşınmazın atıl olarak bekletilmemesi için bedeli karşılığında kiraya verilmiştir.