"18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu" sözü, istifa getirdi

TBMM’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 bütçe görüşmeleri sırasında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün, 18 yıl önce Türkiye'deki arabalara ilişkin sarf ettiği cümleler Meclis Başkanlığı'na göre tutanaklara yanlış geçirildi. Meclis'in resmi tutanaklarına göre ÖK, "18 yıl önce Türkiye'de araba mı vardı" dedi. Bu ifadeleri kamuoyunda tartışma yaratan Ök, "Yerli araba yoktu" dediğini söyleyerek Meclis Başkanlığı'na başvurdu.

TBMM Başkanlığı İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, komisyonun ses kayıtlarının incelendiği ifade edildi.

Ök’ün “Yerli araba” dediği kaydedilen açıklamada, sorumlu memurun istifa ettiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığı, bir kaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğü tespit edilmiştir.