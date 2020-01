18 yaşındaki Elvis Presley'nin ses kaydı ortaya çıktı

'Rock'n Roll'un kralı' ABD'li müzisyen Elvis Presley'nin 18 yaşındayken "My Happiness" parçası için yaptığı ilk kayıt 8 Ocak 2015'te yapılacak bir müzayedede açık artırmaya sunulacak.

BBC'de yer alan habere göre, 1953'ün haziran ayında sesinin kayıtta neye benzeyeceğini görmek isteyen Presley, Memphis Kayıt Stüdyosu'na giderek "My Happiness" ve “That’s when your heartaches begin” parçaları için kayıt yaptı. O sıralarda 18 yaşında olan Presley, kayıt başına 4 dolar ödedi.

Presley bir sonraki yıl, kayıt için, kendisinin de yaşadığı Memphis şehrindeki "Sun Records" ses kayıt şirketine gidecek ve sonrasında “rock‘n roll’un kralı” olma yolunda ilerlemeye başlayacaktır.

'Rock'n Roll'un kutsal kâsesi'

Ünlü müzisyen Elvis Presley’nin ses kaydı, 80’inci doğum günü 8 Ocak 2015'te düzenlenecek müzayedede açık artırmaya sunulacak 68 üründen sadece biri. Müzayede, Presley'nin Memphis'teki eski evi Graceland'de gerçekleşecek.

Graceland’deki ilanda, açık artırmaya sunulacak bu kayıt Rock‘n Roll tarihinin “kutsal kâsesi” olarak tanımlanıyor.

Presley’nin annesine hediye olarak da düşündüğü söylenen kayıt, başka bir evde bulunuyor. Çünkü Presley, ailesinin pikabı olmadığı için dinleyebilmek amacıyla kaydı bir arkadaşına götürüyor ve kayıt orada kalıyor.

Müzayededeki diğer ürünler arasında, Presley’nin 1952’de aldığı sürücü ehliyeti, 1955’te “Louisiana Hayride” radyosuna çıkmak için yaptığı bir sözleşme ve “Viva Las Vegas” filminde giydiği bir ceket de var.

Açık artırmaya çıkarılacak ürünler için biçilmiş tahmini bir değer yok.