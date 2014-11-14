T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

18 yaşındaki Elvis Presley'nin ses kaydı ortaya çıktı

Elvis Presley'nin 18 yaşındayken yaptığı kayıt, 80. doğum günü için yapılacak olan müzayedede satılacak

14 Kasım 2014 18:34

'Rock'n Roll'un kralı'  ABD'li müzisyen Elvis Presley'nin 18 yaşındayken "My Happiness" parçası için yaptığı ilk kayıt 8 Ocak 2015'te yapılacak bir müzayedede açık artırmaya sunulacak.

BBC'de yer alan habere göre, 1953'ün haziran ayında sesinin kayıtta neye benzeyeceğini görmek isteyen Presley, Memphis Kayıt Stüdyosu'na giderek "My Happiness" ve “That’s when your heartaches begin” parçaları için kayıt yaptı. O sıralarda 18 yaşında olan Presley, kayıt başına 4 dolar ödedi. 

Presley bir sonraki yıl, kayıt için, kendisinin de yaşadığı Memphis şehrindeki "Sun Records" ses kayıt şirketine gidecek ve sonrasında “rock‘n roll’un kralı” olma yolunda ilerlemeye başlayacaktır.

 

'Rock'n Roll'un kutsal kâsesi'

 

Ünlü müzisyen Elvis Presley’nin ses kaydı, 80’inci doğum günü 8 Ocak 2015'te düzenlenecek müzayedede açık artırmaya sunulacak 68 üründen sadece biri. Müzayede, Presley'nin Memphis'teki eski evi Graceland'de gerçekleşecek.

Graceland’deki ilanda, açık artırmaya sunulacak bu kayıt Rock‘n Roll tarihinin “kutsal kâsesi” olarak tanımlanıyor.

Presley’nin annesine hediye olarak da düşündüğü söylenen kayıt, başka bir evde bulunuyor. Çünkü Presley, ailesinin pikabı olmadığı için  dinleyebilmek amacıyla kaydı bir arkadaşına götürüyor ve kayıt orada kalıyor. 

Müzayededeki diğer ürünler arasında, Presley’nin 1952’de aldığı sürücü ehliyeti, 1955’te “Louisiana Hayride” radyosuna çıkmak için yaptığı bir sözleşme ve “Viva Las Vegas” filminde giydiği bir ceket de var.

Açık artırmaya çıkarılacak ürünler için biçilmiş tahmini bir değer yok. 

ETİKETLER

elvis presleymy happinessilk ses kaydımüzayedeaçık artırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24