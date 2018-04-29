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Politika

18 yaşındaki Batuhan, milletvekilliği için aday adayı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da yaşayan, lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu

29 Nisan 2018 21:10

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da yaşayan, lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), AK Parti\'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Aşıcı, Fatih Sultan Mehmet\'i örnek aldığını söyledi.
Konya\'da lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı, AK Parti İl Başkanlığı\'na gelerek, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimi için aday adaylığı başvurusu yaptı. Babası polis memuru olan Aşıcı, kendisine Fatih Sultan Mehmet\'i örnek aldığını söyledi. Aşıcı, \"Her zaman idol olarak Fatih Sultan Mehmet\'i gördüm. Fatih, 21 yaşında nasıl İstanbul\'u fethettiyse ben de 18 yaşında bu ülkede söz sahibi olabirim düşüncesiyle bu zorlu yolculuğa çıktım. Şansımı yüksek görüyorum. Olmazsa üzülmem; çünkü çivisi cıkmış bu dünyada büyük bir gençliğe örnek olabilmek için yola çıktım\" dedi.
Gençlere örnek olmak istediğini belirten Batuhan Aşıcı, \"Bu iş cezaret ister. Başta babam olmak üzere ailem, çevremdeki herkes destek çıktı. Bazıları beni bu yoldan geri döndürmeye, küçük düşürmeye çalışanlar bile oldu. Aldırmadım. Genç yaşta meclis kürsüsünde yer almak zor bir iştir. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getireceğiim. Nasip olur da aday olursam gençliğin üzerindeki bu kara lekeyi kaldırırım. Yani \'Gençtir yapamaz. Sen daha gençsin, nasıl yapacaksın?\' soruları artık insanlar soramayacak. Artık büyük işlerin başına gençlerimiz gelecek\" diye konuştu.

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