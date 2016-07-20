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18 madencinin öldüğü Ermenek faciasında 13 yıl 9 ay hapis!

Madencilerin cansız bedenlerine faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı

20 Temmuz 2016 14:19

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin dava sonuçlandı.

Tutuklu sanıklar maden ocağının sahibi Saffet Uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt'a, ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ermenek'teki özel linyit kömürü madeninde 28 Ekim 2014'te su baskınının ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenlerine faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı.

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