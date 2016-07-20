18 madencinin öldüğü Ermenek faciasında 13 yıl 9 ay hapis!

<p>Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin dava sonuçlandı.</p>\r\n\r\n<p>Tutuklu sanıklar maden ocağının sahibi <strong>Saffet Uyar </strong>ve teknik nezaretçi <strong>Ali Kurt</strong>'a, ayrı ayrı 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.</p>\r\n\r\n<p>Ermenek'teki özel linyit kömürü madeninde 28 Ekim 2014'te su baskınının ardından mahsur kalan 18 işçinin cansız bedenlerine faciadan 38 gün sonra ulaşılmıştı.</p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ermenekte-devlet-ve-patron-kusurlu,288170" target="_blank">Ermenek'te devlet ve patron kusurlu</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ermenekte-mahkeme-heyeti-degisti-15-gun-sonra-tahliye-geldi,339236" target="_blank">Ermenek'te mahkeme heyeti değişti, 15 gün sonra tahliye geldi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ermenekte-hayatini-kaybeden-madenci-yakinlarina-hakaret-davasi,326534" target="_blank">Ermenek'te hayatını kaybeden madenci yakınlarına hakaret davası</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ermenek-faciasinda-mufettislerin-sorusturulmasina-calisma-bakanligi-da-izin-vermedi,311407" target="_blank">Ermenek faciasında müfettişlerin soruşturulmasına Çalışma Bakanlığı da izin vermedi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/enerji-bakanliginin-ermenekteki-eski-madenden-haberi-yokmus,301972" target="_blank">Enerji Bakanlığı'nın Ermenek'teki eski madenden haberi yokmuş!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ermenekte-madenciler-olume-boyle-gitmis,294189" target="_blank">Ermenek'te madenciler ölüme böyle gitmiş!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ermenek-faciasiyla-ilgili-iddianame-kabul-edildi,294585" target="_blank">Ermenek faciasıyla ilgili iddianame kabul edildi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/oglum-yuzme-bilmezdi-suyun-icinde-ne-yapti-diyen-madenci-annesi-oglum-yasasa-bana-her-gun-anneler-gunuydu,296122" target="_blank">'Oğlum yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı' diyen madenci annesi: Oğlum yaşasa bana her gün Anneler Günü'ydü</a></p>\r\n