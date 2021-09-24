18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Jahida Wehbe konser verdi

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Lübnanlı ses ve sinema sanatçısı Jahida Wehbe konser verdi.

Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi katkılarıyla organize ettiği festivalin üçüncü gününde, Selçuklu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Birleşmiş Milletler (ESCWA) tarafından Orta Doğu'nun en önemli şarkıcılarından kabul edilen Wehbe'nin, Arapça seslendirdiği eserler, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Wehbe, konser öncesinde, daha önce Şeb-i Arus etkinliklerini izlemek için iki kez geldiği Konya’da üçüncü kez bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Festival yarın Ürdün'den Hind Hamed'in vereceği konserle devam edecek.