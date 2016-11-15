18 hukukçu, Aslı Erdoğan’ın yargı dosyasını sayfa sayfa inceledi: Yargılanma süreci tamamen hukuk dışı!

Hakkında müebbet hapis cezası istenen kapatılan Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan’ın dosyasını inceleyen 18 hukukçu, soruşturmanın baştan aşağı ‘hukuk dışı’ olduğunu vurguladı.

Hukukçuların görüşleri şöyle:

Avukat Arif Ali Cangı:

Henüz soruşturma aşamasında olması itibarıyla masum olduğu kabul edilmesi gereken Aslı Erdoğan’ın bu şekilde özensiz inceleme ve kararla tutuklanması, peşinen cezalandırmadır.

Avukat Ayşa Batumlu:

Aslı Erdoğan, muhalif görüşleri nedeniyle, hukuki karşılığı olmayan suçlamalar ile karşı karşıyadır. Ülkedeki savaş ve şiddet ikliminde devletin payının altını çizdiği için yargılanmadan cezalandırılmıştır.

"İntikam amaçlı tutuklama"

Avukat Behiç Aşçı:

Tutukluluk konusunda söylenebilecek tek şey intikam alma, bedel ödetme aracı olarak kullanıldığıdır. Erdoğan’ın tutuklanmasının nedenini böyle düşünmezsek uyuşturucu satıcılarının, çetelerin, tecavüzcülerin serbest bırakılmasını açıklayamayız.

Avukat Emrullah Beytar:

Erdoğan’ın makalelerinden dolayı bugün tutuklanmış olması hukuk, adalet ve insan hakları noktasında kaygı verici bir durumdur.

Avukat Eren Keskin:

Erdoğan, TCK’nin 302. maddesi gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bu madde genellikle, örgüt yöneticileri ve silahlı örgüt mensupları için uygulanan bir maddedir. Aslı Erdoğan açısından bu maddenin uygulanması ‘akıl dışı’ dır.

Avukat Ergin Cinmen:

Erdoğan’ın tutuklanması hukuk trajedisi olarak nitelendirilebilir. Tutuklama kararı gerekçesi okunduğunda, Erdoğan’ın yazı yoluyla söylediklerinin değil söylemediklerinin suç unsuru olarak kabul edildiği anlaşılıyor.

"Suça uyumlu eylem yok"

Avukat Hüsnü Öndül:

Basına yansıyan haberler ve bilgileri doğru kabul edersek, ortada sevk edilen suçla uyumlu bir eylem yok. Erdoğan’ın gazetecilik ve fikir özgürlüğü kapsamında sayılabilecek eylemleri, terör örgütüne üye olma suçunu oluşturabilecek söz ve ifadeler içermiyor.

Hukukçu Mithat Sancar:

Cizre’de yaşananları dile getiren herkes, devlet baskısının odağında. Aslı Erdoğan ve diğer gazetecilerin hedef alınması, bu yakıcı meseleyi kamuoyuyla paylaştıkları için olduğu izlemini doğurmaktadır.

Hukukçu Orhan Gazi Ertekin:

Erdoğan, tamamen hukuksuz bir anti-terör hukuku uygulamasının bir ‘mağduru’dur. Hepimize, özgürlüğe, düşünceye karşı egemenlerin mücadelesinin hangi sertlikte ve hangi seviyelere kadar inerek yürütülebileceğini gösteren bir örnektir. Şiddete yönelik herhangi bir övgü veya çağrı taşımıyorsa hiçbir yazı suç olarak değerlendirilemez.

Ümit Kardaş:

Erdoğan, kaçarken yakalanmamış, evinde yapılan aramada kitap ve yazıları dışında suçla bağlantılı bir delile rastlanmamıştır. Bu durumda Erdoğan’ın tutuklu kalmasının gerekçesi bulunmamaktadır.