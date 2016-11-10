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Özgür Gündem iddianamesi: Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, dahil 9 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Özgür Gündem'in yayın danışma kurulu üyeleri ve yöneticileri hakkındaki iddianame hazırlandı

10 Kasım 2016 19:47

Mahkeme kararının ardından 675 sayılı KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin 9 yöneticisi ve yazarı hakkındaki  iddianame tamamlandı. Aralarında gazetenin yayın danışma kurulu üyeleri Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 4’ü tutuklu 9 gazeteci hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “örgüt propagandası” iddiasıyla 16 Ağustos’ta kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin 9 yaöneticisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı savcı Umut Tepe tarafından iddianame hazırlandı. İddianameyi yeni kurulan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede aralarında soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gazetenin Yayın Yönetmeni olan Bilir Kaya ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnal Kızılkaya ile Yayın Danışma Kurulu üyeleri Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 9 gazeteci “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla suçlanıyor. İddianamede Özgür Gündem Gazetesi ise “örgüt yayını” olarak nitelendirildi.


Avukat Kılıç: Siyasi kumpas



Gazetenin avukatı Özcan Kılıç, iddianamenin mahkeme tarafından incelenip kabul kararı verilmeden hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’nde yayınlanmasına dikkat çekti.

Kılıç, bu durumun davanın başından bu yana “siyasi bir kumpas” olarak kurgulandığının göstergesi olduğunu söyledi.

"Bu şekilde kamuoyuna duyurulması bir algı operasyonudur. Yasal olarak yayınlanan bir gazetenin künyesinde hukuki olarak isimleri bulunan gazetecilerin ‘yasadışı örgüt üyesi’ olarak kabul edilmesi kabul edilemez bir durumdur." dedi.

Suçlamalara da değinen Kılıç, “Bunun hiç hukuki ve maddi temeli yok” diye konuştu.

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