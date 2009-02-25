18 fakülteye dekan atandı

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul'daki toplantıda, Eğitim, Mevzuat, Kadro ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonlarının raporlarının görüşüldüğü ve 18 fakülteye dekan atandığı bildirildi.



Açıklamaya göre, dekan atanan fakülteler ve dekanların isimleri şöyle:



- Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Mehmet

Bayrak.

- Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Levent

Akın.

- Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Mehmet

Canbazoğlu.

- Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Mustafa

Toprak.

- Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr.

Bahri Karlı.

- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Hasan Sabri

Meriç.

- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Adem Sözüer.

- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Bilgin Saydam.

- Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Abdullah

Çavuşoğlu.

- Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. İbrahim

Kadı.

- Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Salih

Akkaş.

- Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr.

Ekrem Yıldız.

- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Selda

Fatma Bülbül.

- Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Özden Baştürk.

- Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Yusuf

Gürcan Ültanır.

- Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Musa Şaşmaz.

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Gürcan

Eskitaşcıoğlu.

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesine Prof. Dr.

Erdal Coşkun.



12 Mart’ta toplanacak



Açıklamada ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde yapılacak değişikliklere ilişkin görüşmelere başlandığı kaydedildi.



Bundan sonraki Genel Kurul toplantısının 12 Mart 2009'da gerçekleştirileceği belirtildi.

