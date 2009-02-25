18 fakülteye dekan atandı

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul'daki toplantıda, Eğitim, Mevzuat, Kadro ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonlarının raporlarının görüşüldüğü ve 18 fakülteye dekan atandığı bildirildi.
Açıklamaya göre, dekan atanan fakülteler ve dekanların isimleri şöyle:
- Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Mehmet
Bayrak.
- Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Levent
Akın.
- Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Mehmet
Canbazoğlu.
- Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Mustafa
Toprak.
- Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr.
Bahri Karlı.
- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Hasan Sabri
Meriç.
- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Adem Sözüer.
- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Bilgin Saydam.
- Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Abdullah
Çavuşoğlu.
- Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. İbrahim
Kadı.
- Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Salih
Akkaş.
- Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr.
Ekrem Yıldız.
- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Selda
Fatma Bülbül.
- Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Özden Baştürk.
- Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Yusuf
Gürcan Ültanır.
- Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Musa Şaşmaz.
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Gürcan
Eskitaşcıoğlu.
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesine Prof. Dr.
Erdal Coşkun.
12 Mart’ta toplanacak
Açıklamada ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde yapılacak değişikliklere ilişkin görüşmelere başlandığı kaydedildi.
Bundan sonraki Genel Kurul toplantısının 12 Mart 2009'da gerçekleştirileceği belirtildi.