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"18 çeşit kanserin kök hücresi tespit edildi"

Dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanserin tedavisi için atılan adımlar olumlu sonuçlar vermeye başladı.Kök hücreleri bulunan kanserler bilim adamları tarafından üretilen aşılarla önümüzdeki günlerde tedavi edilebilir hale gelecek.Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği ve Sağlık Bakanlığı Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Bilim Komisyonu Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman İlhan, yaptığı açıklamada, birçok multi miyelom hastasının, yanlış yönlendirildiğini söyledi.Multi miyelom hastasının yanlış yönlendirilince, hematoloji yerine fizik tedavi ve ortopediye gittiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Bu hastalara maalesef tanı konmuyor. Bazı hastalarımız da böbrekleri bozuk olduğu için nörolojiye gidiyor. Oysa ki bu hastalık kemik iliğinde başlıyor, kanda ve kemikte bozukluklara yol açıyor. Biz bu hastalığın erken tanısının koyulmasını ve tedavisini anlatıyoruz. Bu hastalığa erken tanı olmadığı zaman tedaviye cevap vermeyen böbrek yetmezliği ve kemik kırıkları oluşur" dedi.Türkiye'de ileri yaşlardaki kişileri kan kanserinden korumak için Hematoloji Derneği'ni kurduklarını ifade eden İlhan, şunları kaydetti:"Türkiye'de bugün 65 yaş ve üzerinde 5 milyon 400 bin kişi var. Bu hastalık gençlerde çok az görülüyor ama 65 yaş üstünde inanılmaz artıyor. Biz şu anda Türkiye'de en az bin tane 65 yaş üstünde hasta olduğunu düşünüyoruz. Ama bunlar maalesef hematoloğa gelmiyor.2023 yılında Türkiye'de 12 milyon 700 bin kişinin 65 yaş üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu da gösteriyor ki en azından 2 bin tane 65 yaş üstünde multi miyelom hastası olacak. Bu hastaları erken tanı yöntemiyle kısa sürede tedavi edebiliriz"Multi miyelomu Çernobil'de ve Japonya'da radyasyonun tetiklediğini dile getiren Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de ise bunu, tarımda kullanılan gereksiz maddelerle parazit mücadelesinde kullanılan ilaçların etkilediğini söyledi.Her dokuda bir kök hücrenin bulunduğunu bildiren İlhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kan kanserinin de bir kök hücresi var. Biz bu kök hücrenin kanserleştiğini gördük. Bilim dünyası artık bu tip kanserlerin kök hücresi olduğu ortaya çıkardı. Bugün 18 çeşit kanserin kök hücresi tespit edildi, bunlar araştırma safhasında. Bu ne anlama geliyor, artık biz tamamen hastalığa neden olan kök hücreyi bulup tedavi yapacağız.Obama da başkan olur olmaz ilk demecinde, bu kök hücre araştırmalarının önünü açmıştı. Türkiye'de de bununla ilgili Hücresel Tedavi Derneği büyük bir çalışma içerisinde. Fransa'nın Nice kentinde yapılacak olan Kanser Kök Hücresi Araştırma Toplantısına gidiyorum.Önümüzdeki günlerde artık Türkiye'de de tamamen tedavi yapar hale geleceğiz. Örnek akciğer kanseri, beyin kanseri, mide kanseri, bağırsak kanseri. Biz diyoruz ki bu kansere yol açan kök hücreyi bulabilirsek, buna yönelik aşı yapabiliriz. Bakanlık da bu konuda büyük bir destek sağlıyor. Önümüzdeki günlerde artık hedeflenmiş tedaviye doğru gidiyoruz. Türkiye'de de artık yakın zamanda kanseri tedavi edeceğimize inanıyorum. Bu da benim için mutluluk verici bir olay."