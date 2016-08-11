18. Battle of the Bands müzik yarışması başvuruları başladı

Türkiye’nin ilk üniversite radyosu olan ‘Radyo Boğaziçi’ tarafından, ‘Sınırsız Müzik Günleri’ kapsamında düzenlenen ‘Battle of the Bands’ (BoB) başvuruları başladı.

Gripin gibi geniş kitlelere seslenen grupların çıkış noktası olan ‘BoB’, 18. yıl dönümünde de bağımsız müzik gruplarını izleyiciyle buluşturacak. Ağustos’tan itibaren başvuruya açılan yarışma, Türkiye’nin her köşesinden gelen müzisyenleri sahneye çağırıyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre; Burak Gürpınar, Güven Erkin Erkal, Kanat Atkaya, Kutlu Özmakinacı, Orçun Sünear, Tolga Akyıldız ve Yalçın Birol’un jüri koltuğunda olduğu yarışma için son başvuru tarihi 1 Eylül. Dereceye giren grupların ödüllendirileceği etkinlik, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde 1 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Birinci olan grup, Dokuz Sekiz Müzik’ten maxi single yayımlama hakkı kazanacak. Ayrıntılı bilgi için 'Battle of the Bands'ın facebook adresi ziyaret edilebilir.