17.Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali başladı

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından organize edilen 17.Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, bugün (1 Aralık'ta) başladı. 7 Aralık'a kadar devam edecek olan festivalin ana teması “Acil Çıkış” olarak belirlendi. Bu tema altında düzenlenecek olan festivalde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de belleklerimizi tazeleyen, bilincimizi uyaran gerçek öyküler dev perdelere yansıyacak.

LGBTİ öyküleri üzerinden her birimizin önyargılarıyla yüzleşmesine olanak sağlayan filmlerin gösterildiği Gökkuşağı Bölümü’nde aşağıdaki belgeseller gösterilecek:

Benim Çocuğum - Yönetmen: Can Candan

Hala - Yönetmen: Veysel Akşahin

Voltrans - Yönetmen: P. Ulaş Dutlu; Özge Özgüner

Les Invisibles - Yönetmen: Sébastien Lifshitz

Velev ki - Yönetmen: Ulaş Dönmez



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