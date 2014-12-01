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Kültür-Sanat

17.Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali başladı

7 Aralık'a kadar sürecek olan festivalin ana teması 'Acil Çıkış'

01 Aralık 2014 18:46

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından organize edilen 17.Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, bugün (1 Aralık'ta) başladı. 7 Aralık'a kadar devam edecek olan festivalin ana teması “Acil Çıkış” olarak belirlendi. Bu tema altında düzenlenecek olan festivalde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de belleklerimizi tazeleyen, bilincimizi uyaran gerçek öyküler dev perdelere yansıyacak.

LGBTİ öyküleri üzerinden her birimizin önyargılarıyla yüzleşmesine olanak sağlayan filmlerin gösterildiği Gökkuşağı Bölümü’nde aşağıdaki belgeseller gösterilecek:

Benim Çocuğum - Yönetmen: Can Candan
Hala - Yönetmen: Veysel Akşahin
Voltrans - Yönetmen: P. Ulaş Dutlu; Özge Özgüner
Les Invisibles - Yönetmen: Sébastien Lifshitz
Velev ki - Yönetmen: Ulaş Dönmez


Seanslar ve programın detayları için tıklayın.

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