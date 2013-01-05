170 milyar tweet arşivleniyor

ABD Kongre Kütüphanesi, Twitter ile iki yıl önce yapılan anlaşma kapsamında, mikroblog sitesi hayata geçtiğinden bu yana atılan tüm mesajların (tweet) arşivleneceğini açıkladı. Kütüphane, şimdiye kadar 170 milyarı bulan tweetler için arşivleme çalışmasına başlandığını kaydetti.

Kongre Kütüphanesi, Twitter’da her gün atılan yüz milyonlarca tweet’i sürekli olarak depolayacağını açıkladı. Kütüphane, mikrobloğun hayata geçtiği 2006 yılından bu yana atılan tüm tweet’lerin de arşive ekleneceği ifade etti.

CNET sitesinin verdiği habere göre, iki yıl önce yapılan anlaşma gereği, kütüphane ilk olarak 2006-2010 yılları arasında atılan 21 milyar tweet’i depolayacak.

Dünya genelinde 470 milyonu aşkın üyesi bulunan Twitter’da, her gün yarım milyar tweet atılıyor. 2010’dan bu yana üye sayısı hızla artan sosyal ağda son iki yılda atılan tweet sayısını yaklaşık 150 milyar olduğu belirtildi.

'Twitter önemli yayımların yerini aldı'

Kütüphaneden konu hakkında yapılan açıklamada, ‘Twitter’ın Kongre Kütüphanesi'nin görevleri arasında önemli bir yer tuttuğu’ ifade edildi. Ayrıca, sosyal medyanın ana iletişim platformu haline geldiği ve zamanla kütüphanelerce biriktirilen mektupların, dergilerin ve diğer önemli yayımların yerini aldığı ifade edildi.

'Borsa hareketlerinin de takip edilebilir'

Kütüphane, şu ana kadar oluşturulmakta olan arşive erişim için izin verilmediğini, ancak dünya çapında arşive erişim izni almak için yaklaşık 400 başvuru yapıldığını belirtti.

Yapılan başvuruların çoğunun, yurttaş gazetecilik ve seçilen yöneticilerin mesajlarıyla ilgili olduğu belirtilirken, aşılanma oranları ile borsa hareketlerinin de takip edilmek istendiği ifade edildi.

Twitter, kısa bir süre önce kullanıcılarına attıkları tweet’leri arşivleme hizmeti sunacağını açıklamıştı. Bu hizmetin dünyanın farklı coğrafyalarındah hayata geçmesi için çalışmalar sürüyor. Kongre Kütüphanesi ise nasıl bir arşivleme çalışması izleyeceklerini belirten bir belge yayımladı.

Kütüphane, 170 milyar tweet içeren arşivin iki kopyasının, toplam 133 Terabyte’lık alan kaplayacağını açıkladı.