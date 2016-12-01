"17 yıldır illegal bundan sonra legal" pankartına suç duyurusu

Fenerbahçe'nin sahasından Galatasaray ile oynadığı derbi maçta açılan ve üzerinde "17 yıldır illegal bundan sonra legal +18" yazan pankart hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, suç duyurusunda, maç öncesinde ve tribünde açılan ve taraftar grubunun sosyal medya hesaplarında da paylaşılan “17 yıldır illegal bundan sonra legal +18” yazılı pankartın çocuğa karşı cinsel istismarı meşrulaştırdığı vurgulandı.

Dernek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda şu noktalara dikkat çekti:



– Pankarttaki ifadeden “başarılı ve yenilmez takımın” tecavüz eden kişi olduğunun anlaşılması dışında bir olasılık yoktur.



– Milyonlarca kişinin izlediği derbi maçında açılan bu pankartla şüpheliler, çocuğun cinsel istismarı eylemlerini bir kutlama aracı yaparak, hoş ve meşru bir biçime büründürmüştür.



– Her ne kadar taraftar grubu, sosyal medya üzerinden gelen eleştirilerden ötürü, pankartın amacının yalnızca yenilmezliğe vurgu olduğunu açıklamış ve başka hiçbir amaç güdülmediğini belirtmiş ise de; bu vurgunun çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel istismar eylemlerini küçük düşürücü ve aşağılayıcı biçimde kullanarak, kadın ve çocuk bedeni üzerinden yapıldığı açıktır. Bu yönüyle pankartı açan şüphelilerin eylemleri suç oluşturmaktadır.

Pankartın TCK’nın Suç işlemeye Tahrik, Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Hakaret İçeren Tezahürat maddeleri doğrultusunda suç teşkil edildiği belirtildi.

