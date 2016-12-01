T24 LogoT24 Logo
Spor

"17 yıldır illegal bundan sonra legal" pankartına suç duyurusu

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Fenerbahçe tribünlerinde açılan pankartın sadece tecavüz olarak anlaşıldığını vurguladı

01 Aralık 2016 15:24

Fenerbahçe'nin sahasından Galatasaray ile oynadığı derbi maçta açılan ve üzerinde "17 yıldır illegal bundan sonra legal +18" yazan pankart hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, suç duyurusunda, maç öncesinde ve tribünde açılan ve taraftar grubunun sosyal medya hesaplarında da paylaşılan “17 yıldır illegal bundan sonra legal +18” yazılı pankartın çocuğa karşı cinsel istismarı meşrulaştırdığı vurgulandı.

Dernek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda şu noktalara dikkat çekti:

– Pankarttaki ifadeden “başarılı ve yenilmez takımın” tecavüz eden kişi olduğunun anlaşılması dışında bir olasılık yoktur.

– Milyonlarca kişinin izlediği derbi maçında açılan bu pankartla şüpheliler, çocuğun cinsel istismarı eylemlerini bir kutlama aracı yaparak, hoş ve meşru bir biçime büründürmüştür.

– Her ne kadar taraftar grubu, sosyal medya üzerinden gelen eleştirilerden ötürü, pankartın amacının yalnızca yenilmezliğe vurgu olduğunu açıklamış ve başka hiçbir amaç güdülmediğini belirtmiş ise de; bu vurgunun çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel istismar eylemlerini küçük düşürücü ve aşağılayıcı biçimde kullanarak, kadın ve çocuk bedeni üzerinden yapıldığı açıktır. Bu yönüyle pankartı açan şüphelilerin eylemleri suç oluşturmaktadır.

Pankartın TCK’nın Suç işlemeye Tahrik, Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Hakaret İçeren Tezahürat maddeleri doğrultusunda suç teşkil edildiği belirtildi.
 

ETİKETLER

pankart17 yıldır illegal bundan sonra legalFenerbahçeUntill the Grave

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24