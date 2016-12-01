Derbiye 'yabancı' değiller!

92 yıllık Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 26 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 21'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 26 resmi maçta Fenerbahçe'nin 44 golünden 34'ünü, Beşiktaş'ın ise 31 golünden 21'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Dusko Tosic de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Beşiktaş'ın attığı goller

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 26 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1)

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesini attı.

Fenerbahçe'nin attığı goller

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 26 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Van Persie (1), Volkan Şen (1), Nani (1).