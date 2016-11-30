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Spor

Fikret Orman'dan derbi için açık çek!

Beşiktaş yönetiminin, futbolcularla özel görüşme yapacağı belirtildi

30 Kasım 2016 15:36

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibi, 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde futbolcuları motive etmek için, "Maçı kazanın, primi siz belirleyin” diyecek.

Beşiktaş’ta tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. 2005'te Kadıköy'de alınan 4-3'lük galibiyetin ardından ezeli rakibini deplasmanda hiç yenemeyen siyah-beyazlılar, cumartesi günü oynanacak derbiden fazlasıyla umutlu.

amkspor'dan Utkan Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, hafta boyunca adeta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp kuracak.

Futbolcularla görüşmeler yapılacak, oyunculardan strese girmemeleri istenecek.

Bu sezon genelde maçlar için özel prim açıklamayan siyah-beyazlı yönetim, bu geleneği Fenerbahçe derbisi öncesi bozacak. Orman'ın takıma, “Fenerbahçe'yi yenin, primi siz belirleyin” diyerek açık çek vereceği öğrenildi.

 

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