TFF derbi için son kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin saati 19.00 olarak kaldı ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kulübe de bildirildi.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Lig Tv, 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin, İspanya La Liga'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçıyla (El Classico) saat olarak çakışması üzerine, karşılaşmanın saat 20.00'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yapmıştı.