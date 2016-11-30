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Spor

TFF derbi için son kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının saat 19.00'da oynanacağını kulüplere bildirdi

30 Kasım 2016 13:51

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin saati 19.00 olarak kaldı ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kulübe de bildirildi. 

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Lig Tv, 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin, İspanya La Liga'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçıyla (El Classico) saat olarak çakışması üzerine, karşılaşmanın saat 20.00'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yapmıştı.

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