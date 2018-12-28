17 yıldır aralıksız yayınlanan Altyazı dergisi ocakta çıkmayacak: Elimizde olmayan sebeplerle...

Yaklaşık 17 yıldır aralıksız yayımlanan Altyazı dergisi, ocak ayında çıkmayacağını duyurdu.

Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "On yedi yılı aşkın süredir aralıksız yayımlanan Altyazı, elimizde olmayan sebeplerle ocak ayında çıkmayacak. Kısa süreliğine yayınına ara vereceğimiz matbu dergi, çok yakında kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte Altyazı'nın seminerleri ve diğer etkinlikleri sürüyor. Altyazı'nın 189. sayısıyla en kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle. Gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve http://www.altyazi.net adresini takip edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.