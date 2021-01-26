17 yaşındaki Zerda Curka'nın şüpheli ölümü; gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Esenyurt'ta bir otelin sekizinci katından şüpheli şekilde düşen 17 yaşındaki Curka yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri olay sırasında otelde Z.C'nin yanında bulunduğu iddia edilen, yaşları 17 ile 25 arasında değişen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürmüştü.

Tanık olarak dinlenen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zerda Curka'nın annesi: Benim kızım düşmedi, öldürüldü

Kızının cenazesini almaya gelen annesi Tülay Dağ, Adli Tıp Kurumu önünde "Benim kızım düşmedi öldürüldü" dedi. Dağ konuştuğu sırada baygınlık geçirdi.

Dağ, "Kızım beni gece aradı konuştuk. Sonra sabah arkadaşı Yurda aradı beni. 'Teyze senin emanetine sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda kendini camdan attı' dedi. Benim o an telefon elimden düştü. Kendimden geçtim. Benim kızımı öldürdüler. 2 erkek, 3 kız 5 arkadaşıyla beraber gidiyor otele. Gece aradı. 'Anne internetini aç seninle görüntülü konuşmak istiyorum' dedi. Cumartesi günü uçağa bindi. Pazar günü buraya geldi. Arkadaşları doğum günü kutlamak için gittiklerini söyledi. Otel müdürü aldı içeri. Benim kızımı öldürdüler. Benim kızım kendini atmaz. 'Bir insan kendini atar mı?' diyordu" ifadesini kullandı.