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Yaşam

17 yaşındaki Zerda Curka'nın şüpheli ölümü; gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

26 Ocak 2021 18:35

Esenyurt'ta 17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tanık olarak dinlendikten sonra serbest bırakıldı.

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Zerda Curkaşüpheli ölümTülay Dağ
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