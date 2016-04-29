17 yaşındaki Melisa not bırakıp ortadan kayboldu

İzmir’in Torbalı İlçesi’nde özel bir lisede burslu olarak okuyan ve öz annesi terk ettiği için bir kez evlatlık alınıp ardından koruyucu ailenin yanında kalmaya başlayan Melisa Keser (17), 1 hafta önce kayboldu. Okula gitmeyen, çalıştığı kafeye uğramayan genç kızın yaşadığı eve giden polis, “Annemi bulmak için gidiyorum ve bulacağım. Hakkınızı helal edin” yazılı not buldu.

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre polis, yaptığı araştırmada, yıllardır öz annesini bulmaya çalışan genç kızın kaçmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Üvey abla Hayal Keser ise kardeşinin kaçırılmış olabileceğini belirterek bir an önce bulunmasını istedi.

Komşuya bırakıldı

İstanbul’da yaşayan öz anne ve babasının resmi olmayan evliliği sonrası dünyaya gelen Melisa Keser, 2 aylıkken annesi tarafından komşuları Zehra Keser’e bırakıldı. Geri dönmeyen anneyi arayan Keser Ailesi, sonunda Melisa’nın babasını buldu. Ancak baba da çocuğa bakamayacağını söyledi. Bunun üzerine Keser Ailesi, doğum raporuyla bebeği nüfuslarına geçirdi.

Yıllarca Melisa’ya öz kızları gibi bakan aile, Torbalı’ya taşındı. Melisa’ya bakan üvey annesi 4 yıl önce öldü. Üvey abla Hayal Keser, 13 yaşındaki Melisa’yı bakmakta zorlandığı için yuvaya verdi. 1 yıl yuvada kalan ve burada Zehra Keser’in gerçek annesi olmadığını öğrenen Melisa, büyük şok yaşadı. Daha sonra Torbalı’da oturan başka bir çift, küçük kızın koruyucu ailesi oldu.

1 haftadır haber yok

Bir süre sonra Melisa’ya sahip çıkan koruyucu baba ölünce, genç kız koruyucu annesiyle yaşamaya başladı. Özel bir meslek lisesini burslu kazanan ve hemşirelik okuyan genç kız, aile bütçesine katkı için bir kafede iş buldu. Koruyucu anne uzun süreliğine İstanbul’a gidince, tek başına kalmaya başlayan Melisa, 7 gün önce ortadan kayboldu. Kemalpaşa’da oturan üvey ablası Hayal Keser, Melisa’ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Eve giren polis veda notuyla karşılaşırken, yapılan incelemede, Melisa’nın nüfus cüzdanını, özel eşyalarını aldığı, telefonunu kapattığı belirlendi. Melisa Keser’in sosyal medya hesaplarını da dondurduğu anlaşıldı.

“Kaçtığına inanmıyorum”

Kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyleyen üvey abla Hayal Keser, “Annesini hep bulmak istiyordu. Ben de bulması için hep yardımcı oldum ama sonuç alamadık. Zaten tek başına yaşayan ve özgür biriydi. Kaçmasına hiçbir sebep yok. Evden kaçmadan da annesini arayabilirdi. Ben kaçırıldığından şüphe ediyorum. Kendisi derslerinde başarılı ve okul birincisiydi. Kaçtığına inanmıyorum” dedi.