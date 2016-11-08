17 yaşındaki liseli, kalp krizi geçirip öldü

Bursa’da evinde oturduğu sırada kalp krizi geçiren lise öğrencisi 17 yaşındaki Anıl Ulu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Anıl Ulu, dün gece göğsünde şiddetli ağrı hissetti. Anıl Ulu, ailesi tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Anıl Ulu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Bursa Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Amatör bir spor klübünde futbol oynadığı öğrenilen Anıl Ulu'nun, Instagram fenomeni olduğu ve 31 binin üzerinde takipçisi bulunduğu öğrenildi.