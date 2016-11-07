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Sağlık

Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Necati Semih, basketbol oynarken bir anda yere yığıldı

Necati Semih Yıldırım, Anne Ayşe Yıldırım

07 Kasım 2016 19:47

Samsun'da bir okulun bahçesinde basketbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden özel bir lisenin birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Necati Semih Yıldırım, arkadaşları ile bir okulun bahçesine basketbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Necati Semih Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

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