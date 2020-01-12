17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA stajının 3. gününde yeni bir gezegen keşfetti

17 yaşındaki Wolf Cukier, lise son sınıfa geçmeden önceki yaz tatilinde NASA'da staj yaptı. Cukier stajının yalnızca 3. gününde, yıldızların parlaklığını incelerken yeni bir gezegen keşfetti.
Wolf Cukier, lise son sınıfa geçmeden önceki yaz NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde staj yapmaya başladı. Cukier'in buradaki işi, NASA'nın Kaşifler programı kapsamında TESS uzay teleskopu aracılığıyla veri toplamaktı.
NASA'nın TESS programı, gönüllüleri bir transit yöntemini kullanarak dış gezegenleri aramak için tasarlanmış bir uzay teleskopu takibini kapsıyor.
Cukier buradaki programın 3. gününde verileri toplarken yörüngesinde iki yıldız barındıran bir sistem keşfetti. Daha sonra sistemin içinde Dünya'nın 6.9 katı büyüklüğünde bir gezegen keşfetti. Gezegene TOI 1338 b. adı verildi.
Keşfinin ardından açıklama yapan 17 yaşındaki Cukier, "Harikaydı, bir şey bulmayı beklemiyordum." dedi. Cukier liseden mezun olduktan sonra astrofizik okumayı planladığını söyledi.