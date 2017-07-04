17 yaşındaki kız plaj tuvaletinde doğum yaptı; bebeği bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da ailesinden hamileliğini gizleyen 17 yaşındaki G.K., tuvalette doğurduğu erkek bebeğini bırakıp kaçtı. Çevredekilerin bulduğu bebek hastaneye götürülürken, G.K., anne, babası, ağabeyi ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mahkemeye sevkedilen zanlılardan G.H. tutuklanırken, baba Haşim, anne Yadigar ve erkek kardeşi Mustafa K. serbest bırakıldı.

7,5 aylık doğan bebek 112 Acil Servis ambulansıyla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuvöze konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İstanbul’da oturan G.K., hafta sonunda İstanbul’dan ailesi ile birlikte Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi’nde denize girmek için tatile geldi.

Erkek arkadaşıyla girdiği ilişkiden hamile kalan ve bu durumu ailesinden gizleyen G.K., iddiaya göre sancıları artınca tek başına plaj tuvaletine gitti. G.K.’nin uzun süre dönmemesi üzerine ailesi bakması için erkek çocuklarını tuvalete gönderdi. Kendisine bakmak için gelen ağabeyine "Siz gidin ben geleceğim" diyerek yollayan G.K., tuvalette tek başına doğum yaparak erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordon bağını da kendisi kesen G.K., bebeği yanında bulunan plaj havlusuna sararak, tuvalet yakınındaki bir köşeye bırakıp, ailesinin yanına döndü.

Bebeğin ağlama sesini duydular

Bu sırada tuvalet yakınında bulunanlar ağlama sesi üzerine bırakılan bebeği bulup, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Görgü tanıklarından Umut K, "Bir kız tuvalete girdi yaklaşık 1 saat içerinden çıkmadı. Daha sonra kız gittikten sonra içerden bebek ağlama sesi geldi. Gidip baktığımızda orada bir bebek olduğunu görüp ambulans ve jandarmaya haber verdik" dedi.

Sağlık ekipleri bebeği ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüp muayene etti. Soruşturma yürüten jandarma ekipleri bebeği dünyaya G.K.’nin getirdiğini belirledi. G.K. ailesinin de içinde bulunduğu otomobille bölgeden ayrılırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bebek tedavi altına aldı

Jandarma G.K., annesi Y.K., babası K.K., ağabeyi M.K.’yı gözaltına aldı. Doğum yapan G.K.'nin İstanbul’da birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldığını, korktuğu için durumu ailesinden gizlediğini söylediği iddia ediliyor. G.K., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.

Genç kız tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğurduğu bebeği plajın tuvaletine bırakan G.H. tutuklanırken, baba Haşim, anne Yadigar ve erkek kardeşi Mustafa K. mahkemece serbest bırakıldı.

Bu arada 7,5 aylık doğan bebek 112 Acil Servis ambulansıyla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuvöze konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.