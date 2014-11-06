17 yaşındaki genç ATV'nin kontrolünü kaybetti, otobüse çarptı, yaşamını yitirdi

Denizli'de, belediye otobüsü ile ATV motosiklet çarpıştı, kazada 17 yaşındaki Oğuzcan Okkaya hayatını kaybetti. Okkaya'dan geriye ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Kampüsü önünde meydana geldi.

Babası Emin Okkaya 2011 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olan ve Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Oğuzcan Okkaya, karayolu kenarındaki bisiklet yolunda plakasız ATV motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Okkaya, bu sırada Bağbaşı istikametine giden Tuncay Karakaş yönetimindeki 20 BB 058 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs, ATV'yi yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada ayağı otobüs ile ATV arasında sıkışan Okkaya ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Okkaya'ya müdahale etti. Dakikalarca kalp masajı yapılan Okkaya, hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Okkaya'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Karakaş'ın emniyetteki ilk ifadesinde, ATV sürücüsünün ters istikametteki bisiklet yolundan önüne aniden çıktığını, fren yapmasına rağmen kazanın meydana geldiğini söylediği bildirildi.

Oğuzcan Okkaya'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Süleyman Soylu'yla olan resimler paylaştığı görüldü.