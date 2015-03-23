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Yaşam

17 yaşındaki Dilek'in katili annesi çıktı!

Cinayeti, torununun bıçakla saldırdığını, kendisini korumak amacıyla öldürdüğünü iddia eden anneanne üstlenmişti

23 Mart 2015 12:49

Antalya'da, evlatlık alınan ve anneannesinin "Ben öldürdüm" dediği 17 yaşındaki Dilek Anbar'ın katili, annesi çıktı. Cinayeti Manavgat İlçe Emniyeti çözdü.

Akşam'da yer alan habere göre, 2014'ün Temmuz ayında 17 yaşındaki Dilek Anbar evinde ölü bulundu. Cinayetle ilgili ise 83 yaşındaki anneanne Nazmiye Yurtyapan tutuklandı. Polis yürüme zorluğu çeken bir kadının bu cinayeti işleyeceğine inanmadı.

 

19 aylıkken evlatlık alınmış

 

Yapılan incelemede Dilek'in 19 aylıkken evlatlık alındığı ortaya çıktı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Ercan İlhan, "Evlatlık alınan bir kız katledildi. Bunun anne babası biziz. Asıl faili bulmak bizim göreviz" diyerek soruşturmayı derinleştirdi. Anne Fatma ve baba Hıdır Anbar takibe alındı.

 

Cezaevindeki annesine ‘üzgün dur’ mesajı yolladı

 

Fatma Anbar cezaevindeki annesine bir yakınıyla, "Anne biraz üzgün dur. Kimse senin yaptığına inanmıyor. Mahkûmlara dikkat et polis olabilir senin ağzından laf alabilirler" diye haber gönderdi. Bu bilgi istihbarat birimlerinden kaçmadı.

 

Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi

 

Adli Tıp'tan gelen raporlar ve yeni elde edilen deliller üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi olarak anne ve babayı önceki gün gözaltına aldı. Cinayeti anne Fatma Anbar'ın işlediği ortaya çıkması üzerine katil anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Cinayeti anneanne üstlenmişti

 

14 Temmuz 2014 tarihinde evinde ölü bulunan genç kızın cinayetini anneanne Yurtyapan üstlenmişti. Yaşlı kadın ifadesinde, torununun bıçakla saldırdığını, kendisini korumak amacıyla genç kızı ittikten sonra eşarpla boğazını sıkarak öldürdüğünü öne sürmüştü.

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