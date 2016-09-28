17 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı üzerine Konya tren garı boşaltıldı

Konya'da 17 yaşındaki gencin bomba ihbarı üzerine Konya tren garı boşaltıldı. Asılsız çıkan ihbar sonucunda Yasin A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajnsının haberine göre olay dün saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Alay Caddesi üzerinde bulunan tren garında meydana geldi. İddiaya göre '155 Polis İmdat' hattına raylarda bomba olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine polis harekete geçti.

Bölgeye Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, itfaiye, ambulans, AFAD ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler garda bekleyen vatandaşları dışarı çıkartarak giriş ve çıkışı yasakladı. Gar çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hızlı tren bekletildi

İhbar üzerine 22.30'da Konya'da olması beklenen İstanbul seferini yapan hızlı tren gara 30 kilometre kala bomba olabileceği ihtimaline karşın durduruldu. Tren garına bomba imha uzmanı ve dedektör köpek getirildi. Raylarda, garda ve vagonlarda dedektör köpeklerle yapılan aramalarda herhangi bir bomba izini rastlanmadı.

Gar önünde yakalandı

Polis, ihbarı yapan numaranın sahibi Fatma K.'ya ulaştı. Fatma K.'nın adresine giden ekipler, ihbarı yapan numarayı oğlu 17 yaşındaki Yasin A.'nın kullandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Yasin A.'nın gidebileceği adresleri aramaya başladı. Bu sırada tren garı önünde bekleyen polis, hareketlerinden şüphelendiği genci yanına çağırdı. Yasin A., kendisini farklı bir isimle tanıtarak amcaoğlunu beklediğini söyledi. Polis davranışlarından şüphelendiği gencin ihbarı yapan Yasin A. olduğunu saptadı. Yasin A. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Uyuşturucu madde kullanmaktan poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Yasin A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Yasin A.'nin sim kartını telefondan çıkarttığı da kaydedildi.