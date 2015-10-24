17 yaşında yazdığı hikâye 6 milyon kişi tarafından okundu

Muğla'nın Fethiye İlçesi’nde lise öğrencisi 17 yaşındaki Buket Koyun’un yazdığı ’Bir Kavanoz Aşk’ isimli hikayesi, internet üzerinde 6 milyon kişi tarafından okununca, bir yayınevi tarafından basılarak kitap haline getirildi.

Fethiye’nin Esenköy Mahallesi’ndeki Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Buket Koyun, geçen yıl 2 Mart’ta internet üzerinden yayın yapan hikaye paylaşım portalında kendi kurguladığı aşk hikayesini yayınladı. ’Buket Özdal’ takma adıyla yazdığı aşk hikayesi, kısa sürede 6 milyon okuyucuya ulaştı. Genç kızın hikayesi, merkezi İstanbul’da bulunan bir yayınevinin de dikkatini çekti. Geçen nisan ayında Koyun’a hikayesini kitaplaştırma teklifi geldi. Yayıneviyle anlaşan Koyun’un kurgusu, ’Buket Özdal’ mahlasıyla ’Bir Kavanoz Aşk’ isimli kitapta toplandı.

İkinci kitabını yazıyor



440 sayfalık ilk kitabı 3 bin adet basılan ve geçen 26 Ağustos’ta satışa çıkan kitap, kısa sürede 2 bin 900 satış rakamına ulaştı. Kitabı 2’nci baskıya hazırlanan Buket Koyun, aşk hikayesinin devamı olan ’Bir Kavanoz Aşk 2’ kitabını yazmaya başladı.



Anne babası 9 yıl önce ayrıldı

Annesi Nursel Kaşlı ve babası Mustafa Koyun 9 yıl önce ayrılan genç kız, kitabında ’Hira’ ve ’Aras’ isimli 2 karakterin aşk hikayesini anlattığını kaydetti. Kitaptaki hiçbir olayı gerçek hayatta yaşamadığını belirten Koyun, 6’ncı sınıftan bu yana amatör hikayeler yazdığını söyledi. Kendini bu şekilde rahatlattığını anlatan Koyun, "Kelimelerin arasındayken kendimi acılardan, korkudan koruyorum. Huzurlu hissettiğim tek an bilgisayarın başına geçip bir şeyler yazmaya başladığım zaman" dedi.



’Aşkın nasıl olması gerektiği hakkında bir fikrim var’



Bugüne kadar aşık olmadığını anlatan Buket Koyun, şöyle konuştu:



"Arkadaşlarım bana soruyor. ’Aşık mı oldun? Nereden biliyorsun?’ diye. Hiç aşık olmadım. Ama aşkın nasıl olması gerektiği hakkında bir fikrim var. Benim sevdiğim kişinin beni koruması, beni büyütmesi, olduğum küçük kızdan beni çıkarması gerekiyor. Beni cesurlaştırıp, daha iyi hissettirmesi gerekiyor. Aras karakteri benim hayalimdeki erkek. Çünkü Hira’yı çok seviyor. Ona gerçek hayatından bir şeyler söylemese bile, bu konuda dürüst olmasa bile, onun yanında olup Hira’nın yaralarını sarmayı çok istiyor."

Avukat olmak istiyor



Yazmayı çok sevdiğini ancak bir gelecek kurmak için yazmaya ara vereceğini belirten Koyun, "Yazmayı seviyorum ancak kendime düzgün bir gelecek kurabilmek için okulu bitirip, işimi elime almam gerekiyor. Bu yüzden üniversite hazırlıkları sırasında yazmaya bir süre ara vereceğim. Avukat olmak istiyorum" dedi.



Öğretmeni şaşırdı



Dersinde öğrencilere 18 yaşında kitap yazmaya başlayan bir yazardan söz ederken, 17 yaşındaki öğrencisinin yazar olduğunu öğrenen müzik öğretmeni Mehmet Saçan ise şunları söyledi:



"Okuduğum bir kitabın yazarını derste çocuklara anlatıyordum. ’Bu yazar ilk kitabını 18 yaşında, son kitabını 95 yaşında yazdı. 96 yaşında öldü’ dedim. Çocuklara, ’18 yaşında insanlar neler yapıyor’ mesajı verecekken Buket’i işaret ettiler. Kendisini o zaman tanıdım. Kitabını okudum. Konuların bütünlüğü olsun, edebi yönü olsun, büyük yazarların kitabından farklı değil."