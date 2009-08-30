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Yaşam

17 yaşında 170 kiloya ulaştı

30 Ağustos 2009 14:30

Kahramanmaraş'ta 17 yaşında 170 kiloya ulaşan genç kız, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinde ilk kez uygulanan mideye by-pass yöntemi ile ameliyat oldu.
Kavlaklı Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Fatma Terlik, 10 yaşından itibaren kilo almaya başladı. 12 yaşına geldiğinde 95 kilo olan Terlik, kilosundan dolayı okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Günden güne kilo almaya devam eden genç kız, 17 yaşına geldiğinde tam 170 kilo oldu. Kilosu nedeniyle içine kapanan, kimseyle konuşmayan Fatma Terlik, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine müracaat etti. Yaşıtları gibi olmak ve çarşıda dolaşmak istediğini söyleyen Fatma Terlik'i, hastanede Doç. Dr. Ertan Bülbüloğlu tedaviye aldı.
Doç. Dr. Ertan Bülbüloğlu, Fatma Terlik'in küçük yaşta aşırı derecede kilo almaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:
''Bazı hastaların diyet yöntemiyle zayıflaması neredeyse imkansız hale geliyor. Daha doğrusu öyle bir şey oluyor ki hasta bazı dönem kilo veriyor ama bir süre sonra o kiloyu yeniden alıyor. Onun için biz Kahramanmaraş'ta ilk kez uygulanan mideye by-payss yöntemini Fatma'da uyguladık. Ameliyat çok başarılı geçti ve midesi 10'da bir oranında küçüldü.''
Fatma'nın kademeli olarak bir yıl içinde yaşıtları gibi olacağını ifade eden Doç. Dr. Bülbüloğlu, Kahramanmaraş'ta obezite hastalığına yakalanan kişilerin kendilerine müracaat etmelerini beklediklerini söyledi.
Şişmanlığın başta kalp olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bülbüloğlu, obezite sıklığının erkeklerde yüzde 21, kadınlarda ise yüzde 41 olduğunu bildirdi.

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