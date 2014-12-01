'17. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali' başladı

1-7 Aralık'ta gerçekleşecek 17. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali'nde 20 ülkeden 54 film var. Bu yılın teması: acil çıkış.

Belgesel Sinemacılar Birliği'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize ettiği festival bugün başladı.

Bu yılın teması acil çıkış

Bianet'te yer alan habere göre, bu yıl ana teması "Acil Çıkış" olarak belirlenen festival için yapıan açıklamada şu açıklamalara yer verildi:

"Dünyamız, yanlış ve çıkarcı politikaların sonucu, bir yandan küresel ısınma, tükenen yaşamsal kaynaklar ve doğal felaketlerle, diğer yandan ekonomik, siyasal ve insani krizlerle yüz yüze kalıyor; egemen güçler çareyi daha fazla tüketim ve baskıcı yönetimlerde görüyor. Oysa belleğimiz ve aklımızın göstereceği bir çıkış, bir "acil çıkış", mutlaka, vardır.

"Belgesel Sinemacılar Birliği, toplumsal hafıza boşluklarının doldurulmasını, kültürel sürekliliğin sağlanmasını ve doğaya sahip çıkılmasını temel varoluş gerekçesi olarak kabul eder ve bütün zamanlara tanıklığın, hayata bilgi ve yaratıcılıkla müdahale etmenin ve geleceğin tasarımının, Belgesel Sinemanın kurumsallaşması ile ivme kazanacağının ayırdındadır."

20 ülkeden 54 film

Festival'de bu yıl, 20 ülkeden 54 film yer alıyor. Türkiye'den katılan 19 belgesel filmin yanı sıra, ABD, Almanya, Avusturya, Arjantin, Danimarka, Dubai BAE, Güney Afrika, İtalya, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, Japonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya, Lübnan, Meksika, Polonya ve Yunanistan'dan gelen filmler var.

Paralel etkinlikler

Bu yıl festiavlde ilk kez yer alacak olan "101 Seçkisi" üniversite öğrencileri ile ilk filmlerini gerçekleştiren belgeselcilerin yapımlarından oluşuyor. Program kapsamında, jüri kararıyla belirlenecek bir filmin yönetmenine bir sonraki projesi için 3000 TL değerinde para ödülü, bir yönetmene de yine bir sonraki projesi için 6000 TL değerinde post-prodüksiyon desteği verilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek olan "Sansür ve Oto Sansür" panelinin hedefi, bir örnek çalışma üzerinden yola çıkarak ülkemizde, belgesel alanında oto-sansür ve sansür üzerine bir diyalog oluşturmak.

Festival ayrıca Uluslararası dağıtımcılar ile Türkiyeli belgesel yapımcıları 8 - 9 Aralık'ta İstanbul'da buluşturuyor.

Tüm gösterim ve yan etkinlikler ücretsiz. Filmler, Sahne Beşiktaş, Levent Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Sismanoglio Megaro, Aynalı Geçit ve Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi Salonlarında izlenebilecek.

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