17 kanal Suriye'deki tutsak gazeteciler için ortak yayın yaptı

Gazeteci Cüneyt Ünal ile Bashar Fahmi tam bir aydır Suriye ordusunun elinde... Türkiyeli meslektaşları, iki gazeteci için bugün aynı anda Esad yönetimine çağrı yaptı. Tüm ulusal kanallarda saat 08.03'te iki gazetecinin fotoğrafları ekrana getirildi ve "onlar sadece gazeteci, serbest bırakılsın" denildi.

Suriye’de kaçırılan kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Bashar Fehmi Kadumi’nin serbest bırakılmamasına TV kanalları ortak tepki gösterdi.

NTV, CNN Türk, TRT Türk, TRT Haber, SKY Türk, Show TV, Habertürk, Kanal D, FOX, Bloomberg, S Haber de dahil 17 kanalda sabah saat 08:03’te aynı anda ortak yayın yapılarak bir kez daha gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

Gazetecilere Özgürlük Platformu adına 93 meslek örgütünün ortak girişimleri ile yapılan yayında "Cüneyt Ünal o bir kameraman. İşi tıpkı bizler gibi sizlerin dünyada olup bitenden haberdar olmanızı sağlamak" mesajı iletildi. Haberlerde "Terörist değil gazeteci" sloganı da kullanıldı.

27 Ağustos gününden beri Suriye’de kendilerinden haber alınamayan kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Başar Fehmi Kadumi 33 gündür Suriye yönetiminin elinde tutsak. (Medyaradar)