T24 LogoT24 Logo
Yaşam

17 kanal Suriye'deki tutsak gazeteciler için ortak yayın yaptı

Suriye'de kaçırılan kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Bashar Fehmi Kadumi’nin serbest bırakılmamasına TV kanalları ortak tepki gösterdi

21 Eylül 2012 14:56

Gazeteci Cüneyt Ünal ile Bashar Fahmi tam bir aydır Suriye ordusunun elinde... Türkiyeli meslektaşları, iki gazeteci için bugün aynı anda Esad yönetimine çağrı yaptı. Tüm ulusal kanallarda saat 08.03'te iki gazetecinin fotoğrafları ekrana getirildi ve "onlar sadece gazeteci, serbest bırakılsın" denildi.

Suriye’de kaçırılan kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Bashar Fehmi Kadumi’nin serbest bırakılmamasına TV kanalları ortak tepki gösterdi.

NTV, CNN Türk, TRT Türk, TRT Haber, SKY Türk, Show TV, Habertürk, Kanal D, FOX, Bloomberg, S Haber de dahil 17 kanalda sabah saat 08:03’te aynı anda ortak yayın yapılarak bir kez daha gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

Gazetecilere Özgürlük Platformu adına 93 meslek örgütünün ortak girişimleri ile yapılan yayında "Cüneyt Ünal o bir kameraman. İşi tıpkı bizler gibi sizlerin dünyada olup bitenden haberdar olmanızı sağlamak" mesajı iletildi. Haberlerde "Terörist değil gazeteci" sloganı da kullanıldı.

27 Ağustos gününden beri Suriye’de kendilerinden haber alınamayan kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Başar Fehmi Kadumi 33 gündür Suriye yönetiminin elinde tutsak. (Medyaradar)

ETİKETLER

kanalsuriyetvgaztecigazeteciler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24